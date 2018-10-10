صور.. يد التخريب تعبث بسد جوف آل شواط !

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تجرد العابثون من أدنى قيم الأخلاق والذوق والآداب والضمير التي هي من صفات الإنسان المسلم فأصبحوا لا فرق بينهم وبين أعداء الوطن في الداخل والخارج الذين يكنون الحقد الدفين له، وعاثت أيديهم في الأرض فسادًا من خلال تخريبهم للممتلكات العامة التي أنشأتها الدولة ودفعت ملايين الريالات من أجل خدمة الشعب.

وما حصل من تخريب لسد جوف آل شواط إنما هي جريمة وخروج عن الذوق العام فقد قام مجموعة من المخربين بتهشيم زجاج مبنى التحكم الخارجي للسّد وتشويه جدران المبنى بالكتابة عليها كذلك أتلفوا أجهزة حبس وفتح المياه.

وقام المخربون بعد ذلك بنزع لوحة غالية لها ذكرى عزيزة تحمل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة إنشاء مشروع سد جوف آل شوط في عهده.

“المواطن” رصدت بالصور ما قام بة العابثون من تخريب في مرافق السد بعد ورود شكاوى من المواطنين عن هذه الأعمال التخريبية وطالبوا من الجهات المسؤولة عن حماية السد وضع حواجز تمنع وتحمي السد ومرافقة من عبثهم كما طالبوا بوضع حراسة عليه وتطبيق أشد العقوبة فيمن يثبت عليه تعمد التخريب بالممتلكات الحكومية.