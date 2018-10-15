صور.. ٥٠ أسرة بديلة تشارك بإطلاق برامج الإشراف الاجتماعي بالرياض

المواطن - الرياض

نظم قسم الأسر البديلة بمكتب الإشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح أمس لقاءً مفتوحاً لإطلاق برامج وأنشطة العام الجديد بمشاركة ٥٠ أسرة حاضنة من الأسر البديلة للأيتام مع أطفالهم وبحضور مجموعة من موظفات القسم والمكتب.

وذكرت مشرفة القسم منيرة الربيعة أن خطة هذا العام تشتمل على العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية واللقاءات الشهرية التربوية والمحاضرات الدينية والتوعوية الموجهة للأمهات الحاضنات للأيتام بالإضافة إلى ورش العمل الفنية والحرفية للأطفال الأيتام لاكتشاف المواهب لديهم وتفريغ الطاقات بممارسة بعض الأنشطة.



وأشارت إلى أن القائمين على تقديم هذه الخطة السنوية نخبة من المدربين والمدربات المختصات في مجالات تطوير الذات والمجال النفسي والاجتماعي وبقية المجالات ذات العلاقة ويتم تنفيذها وفق آلية معينة وضعت لتتناسب مع ظروف واحتياجات الأسر والأيتام المحتضنين لديهم كجزء من الرعاية الشاملة التي توليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المشمولين برعايتها داخل الدور الإيوائية ولدى الأسر البديلة، وقد تم خلال اللقاء مناقشة الآراء والمقترحات المطروحة من الأسر للوصول إلى الهدف المرجو من إقامة هذه البرامج كما تم تكريم الأمهات المشاركات في برنامج تثقيف الأم والطفل خلال العام الماضي وتسليمهم شهادات الحضور.

الجدير بالذكر أن مكتب الإشراف الاجتماعي ممثلاً بقسم الأسر البديلة يشرف على ما يقارب 1300 أسرة بديلة للأيتام ويتولى مهمة متابعة تلك الأسر والتواصل معها على مدار العام لمساعدتها على تقديم الرعاية الجيدة للأيتام المحتضنين وضمان حصولهم على حقوقهم على أكمل وجه.