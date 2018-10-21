صور.. 11 حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة

المواطن - جدة

أُصيب 11 شخصاً بحالات اختناق نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الريان خلف محطة الشرقية بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، أوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق في شقة سكنية مساء أمس السبت وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين بعد إخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أبوزيد أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات على إثر استنشاق الأدخنة، المتصاعدة من الحريق بالموقع.