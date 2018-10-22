صور.. 135000 قطعة خرسانية ترسم ملامح الأنفاق في قطار الرياض

المواطن - الرياض

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي اليوم الاثنين، أن أنفاق قطار الرياض شملت 135000 قطعة خرسانية.

وأوضح قطار الرياض، أن أعمال تركيب الخرسان لجسور المترو انتهت بنسبة 100%، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2019 م.

ويضم قطار الرياض، 85 محطة ، وسوف يتم تنفيذ ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومتراً وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين ، ويعد هذا أكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.