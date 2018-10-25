صور.. 15 إصابة جراء تصادم 10 مركبات بسبب الغبار في الأردن

المواطن - متابعة

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم بين 10 مركبات بسبب العاصفة الغبارية التي تضرب الأردن اليوم.

ووقع الحادث على الطريق الصحراوي، فيما تتواصل عمليات البحث في البحر الميت عن عشرات المفقودين الذين جرف السيل مركبتهم بينما كانوا في رحلة مدرسية.

كانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت قبل قليل عن ارتفاع ضحايا حادث الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول اليوم إلى 9 قتلى و 12 إصابة فيما لا تزال فرق البحث تبحث عن باقي الطلاب.

وجرفت السيول المركبة التي كان يستقلها 43 طالباً؛ ما يعني أن المفقودين 23 طالباً منهم 16 عالقون في البحر الميت لم يتم إنقاذهم.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة عمان فيما قررت العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الحالة المدارية التي تتعرض لها الأردن حتى صباح الغد.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

من جهة أخرى أغلقت الأجهزة الأمنية، عصر الخميس، طريق الزارة – البحر الميت بالكامل بسبب انهيارات جوانب الطريق.

وشهدت مناطق الأردن نشاطاً في الرياح السطحية أدت إلى إثارة غبار كثيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق الخارجية، ووصلت سرعة الهبات المرافقة للرياح إلى 80كم/الساعة في عدد من محطات الرصد الجوي المختلفة، وتساقط الأمطار وحبات البرد في جنوب ووسط وشمال المملكة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى تشكل السيول.

كما تسببت الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، اليوم، في محافظة إربد، بأزمات مرور خانقة في شوارع المدينة وتسببت تلك الأمطار بتجمعات مائية في الشوارع الأمر الذي أعاق حركة المركبات.