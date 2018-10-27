صور.. 180 قائداً وكشافًا من 30 ادارة تعليمية يشاركون بمهرجان التربية الكشفية بالجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، المشروع الكشفي “مهرجان التعليم للتربية الكشفية” بمشاركة 180 قائداً وكشافًا يمثلون 30 إدارة تعليمية، خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر صفر الحالي .

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على متابعته المستمرة ودعمه للتعليم بالمنطقة ، متطلعاً بأن يحقق المهرجان الكشفي أهدافه في تنمية روح الكشافة والارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب الكشافة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” خالد بن عبيدالله القنيفد أن المهرجان يهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف في إطار تربوي.

وأفاد أن المهرجان يسعى إلى مساعدة الكشافين باكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية، منوهاً بمتطلبات الحصول على (وشاح الهوايات الكشفية) وهي أن يتمكن الكشاف من الحصول على 21 شارة هواية.

من جانبه أشار رئيس قسم النشاط الكشفي سلطان بن محمد الجهني إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من البرامج والمناشط المصاحبة وتقديم المهارات والفنون، إضافةً إلى الخبرات الكشفية في كافة المناطق المشاركة، إلى جانب إقامة المنافسات الرياضية والألعاب الترفيهية و المغامرات و منافسات التحدي والذكاء، وستتنافس الإدارات المشاركة في اجتياز شارة “تراثنا هويتنا”، وهي عبارة عن مسابقة يتم من خلالها استعراض لأهم ما تشتهر به منطقة كل إدارة مشاركة من الموروث الشعبي فيها.