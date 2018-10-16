صور.. 350 مشاركًا يتنافسون في بطولة الرماية التكتيكية للقطاعات العسكرية بالرياض

المواطن - علي القرني - الرياض

افتتحت اليوم الثلاثاء منافسات بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بمشاركة أكثر من 350 رامياً يمثلون 14 قطاعاً عسكرياً وذلك على ميادين الرماية الدولية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض .

وبدأت المنافسات من السابعة والنصف صباحاً في ميدان الرماية الداخلي بمسابقة رماية الدقة التي انقسمت إلى مرحلتين الأولى لمسافة 20م والثانية 15م ، للمسدس عيار 9 ملم ، ثم تنافس الرماة في مسابقة الرماية السريعة لمسافة 15م.

وتوج مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن حسين الشريف وبحضور رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد سلطان الودعاني وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى لمسابقة رماية السرعة ، حيث نال المركز الأول العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام بتحقيقه 189 نقطة ، وحل ثانياً الجندي أول ماجد عبدالله الشهراني من قوات أمن المنشآت “187”نقطة ، وفِي المركز الثالث العريف محمد هوساوي من قوات أمن المنشآت “183” نقطة . يذكر أن البطولة يشارك بها 14 قطاعاً عسكرياً هي : الأمن العام ، وحرس الحدود والحرس الوطني والمديرية العامة للسجون وكلية الملك فهد الأمنية وكلية نايف للأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة والحرس الملكي والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للمخدرات وقوات أمن المنشآت والاستخبارات العامة والدفاع المدني .