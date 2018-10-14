صور.. 50 سعودیة ینفذن أول فرضیة إنقاذ في البر والبحر

المواطن - الرياض

تمكنت 50 سیدة سعودية متطوعة بفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ من تنفیذ أول فرضیة تطوعیة لنساء على مستوى العالمین العربي والإسلامي، في البر والبحر؛ لتحدي الصعاب من أجل البحث والإنقاذ، حیث اختتمنها أمس (السبت) بنجاح.

واستهدفت الفرضية التدريب على التعايش مع التحديات، مثل الصعاب والعیش دون ماء أو أكل، بالإضافة إلى توفیر جمیع الاحتیاجات الأساسیة للفريق لیخوض تجربة التعايش مع البیئة.

وساهمت الفرضية في الاستفادة من الفرضیة بالعمل الجماعي وتحمل المسؤولیة والتعايش في أصعب الظروف كونهن فريق بحث وإنقاذ، وشملت الفرضية جبالاً ومناطق وعرة، وتم بناء الخیام والبحث عن كنز، وصید الحیوانات وأكلها.