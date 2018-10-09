ضبطية نوعية ومتزامنة للتجارة في أكثر من موقع والحصيلة صادمة!

المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة والاستثمار، مساء اليوم الثلاثاء، ضبطية نوعية ومتزامنة لأكثر من موقع.

وأعلنت التجارة إغلاق 3 مستودعات تخزّن زيوت سيارات مغشوشة، كما تم احتجاز أكثر من 17 ألف علبة زيت مغشوشة.

وشددت التجارة على أن الفرق الرقابية مستمرة بتتبع مقرات إنتاج الزيوت المخالفة.

وفي وقت سابق اليوم، داهمت التجارة تجمّع لأعضاء شركة كيونت المحظور نشاطها في إحدى القاعات النسائية بمكة المكرمة بحضور 64 متدربة، حيث تم ضبط 4 مدربات للتسويق الشبكي واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.