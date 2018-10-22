ضبط مقيم بحوزته 298 ألف ريال مجهولة المصدر

المواطن - الرياض

ضبطت شرطة المويه، مقيما بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، حيث تم التحقيق معه بشأن تلك الأموال.

وكانت إحدى دوريات مركز المويه بطريق الرياض السريع، قد اشتبهت في المتهم، بعدما استوقفت مركبته للتأكد من وجود إثبات الإقامة وملكية المركبة.

وقام رجال الدورية بتفتيش المركبة ليعثروا في شنطة المركبة على حقيبة ملابس كبيرة بداخلها كيس به مبلغ مالي قدره 298 ألفًا و500 ريال سعودي مجهولة المصدر.

وتم إعداد محضر ضبط، وتم تسليم كامل الحالة إلى ضابط الخفر بمركز شرطة المويه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.