ضبط وافدين يبيعان الأدوية والمستحضرات بطريقة مخالفة في القصيم

المواطن - القصيم

ضبطت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وافِدَيْن يبيعان أدوية طبية ومستحضرات صيدلانية بطريقة مخالفة في القصيم.

وأوضحت الصحة أن الوافدين يسوقان لهذه الأدوية والمستحضرات من خلال برامج التواصل الاجتماعي، حيث تم إحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم 937.

وكانت وزارة الصحة، قد حذرت في وقت سابق من تداول بعض الأدوية غير المصرح بها، والتي يروج لها، عبر الحسابات الوهمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة: إن الأدوية المباعة عبر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضر بصحة الفرد لعدة أسباب؛ أبرزها أن طرق نقل تلك الأدوية وتخزينها مجهولة، كما أن تلك الأدوية ذاتها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنها لم يتم وصفها بشكل رسمي من قبل طبيب متخصص، ما يعد تناولها تهديدًا فعليًّا للصحة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة قيامهم بتقديم بلاغات بشكل فوري إلى الوزارة والجهات ذات الصلة في حالة اكتشافهم عمليات ترويج أو تداول أدوية بطرق غير رسمية أو دون اعتماد من طبيب؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم من الأمراض.