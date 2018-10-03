ضبط 190 كيلو من منتجات التبغ والمعسل والجراك المخالفة في الرياض

المواطن - الرياض

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على المقاهي ومستلزمات الرحلات والتموينات المخالفة لبيع منتجات التبغ.

وشهدت الحملة التي انطلقت عصر أمس بمشاركة كل من وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة الرياض وبلدية الروضة وقسم النظافة بأمانة الرياض،.

ونفذت فرق التفتيش جولات على عدد من المحال غير المصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ.

وأسفرت الجولة التي امتدت إلى الساعة الثامنة مساء عن ضبط ومصادرة (190) كيلوغراماً تقريباً من منتجات التبغ مثل المعسل والجراك والتمنباك وشيشة وسجائر إلكترونية وشمه.

وتضمنت المخالفات بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء وكذلك بيع منتجات تبغ لا تحمل مواصفات وبيع معسل أقل من ٥٠٠ جرام.

كما تمت مداهمة مستودع خلف محل بيع مستلزمات رحلات يديره عمالة وافدة إذ تم العثور على كمية كبيرة من منتجات التبغ مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. وقامت فرق التفتيش بمصادرتها وإتلافها وتم تحرير عدد من المخالفات تجاه تلك المحال.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق (مكافحة التبغ) للإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت، والذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الأفراد والمنشآت، وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع “كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ” أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، أو التصنيع وإعادة التصنيع أو زراعة التبغ أو عرض أي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من أنواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، وعلى الأفراد (في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة) 200 ريال.