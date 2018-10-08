ضريبة القيمة المضافة تحذر من فعلة غرامتها تصل إلى 50 ألف ريال!

المواطن - الرياض

أكدت ضريبة القيمة المضافة، أنه في حال لم تُقدم المنشأة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال المدة المحددة بغرض التحقق من صحة التزاماتها الضريبية، فإنها تصبح مُعرضة لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018م (14 ربيع الآخر 1439هـ).

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.