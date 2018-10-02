ضعف المتابعة يُنهي تكليف مدير التعليم الأهلي وقائد ثانوية بجازان

المواطن - الرياض

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة جازان عسيري بن أحمد الأحوس قرارًا عاجلًا يقضي بإنهاء تكليف مدير مكتب التعليم الأهلي وقائد مدرسة ثانوية أهلية بعد ملاحظة ضعف في تفعيل ومتابعة إجراءات الانضباط المدرسي بإحدى المدارس الأهلية الأمر الذي تسبب في حالات غياب مستمرة ومتكررة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف أن قرار إنهاء تكليف مدير مكتب التعليم الأهلي وقائد الثانوية بتلك المدرسة الأهلية يأتي تماشيا مع توجيهات الوزارة واهتمامها بالانضباط المدرسي وحرصها على تطبيق العديد من الإجراءات والبرامج المتعلقة بهذا الجانب في كل الأسابيع الدراسية بما يحقق مصلحة الطلاب ويساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

وأضاف: أن الغياب المتكرر لطلاب تلك المدرسة لم يكن مقبولًا وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الانضباط المدرسي وتنبيه مالك المدرسة بأهمية التعاون الكامل في هذا الجانب مشيرا إلى أن توجيهات مدير عام التعليم بجازان د.عسيري الأحوس شملت أيضًا إسناد وضع اختبارات طلاب المدرسة في بعض المواد الدراسية إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وأكد عطيف أن اللجان المختصة بمتابعة انضباط وانتظام سير الدراسة بالمدارس الأهلية بتعليم جازان ستواصل عملها بشكل دائم من أجل مصلحة الطلاب والطالبات وستقوم الإدارة العامة بدورها في اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية مع تطبيق توجيهات الوزارة حيال إعفاء قيادات المدراس أو إغلاق بعض المدارس وإلغاء ترخيصها وفقا لتقارير تلك اللجان.