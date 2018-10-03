ضمك ناويها نية .. وبالصدارة وجه رسالة قوية

المواطن - خميس مشيط

حقق نادي ضمك فوزًا مهمًّا، مساء أمس، على ضيفه نادي الشعلة بهدفين مقابل هدف؛ ليتصدر بذلك جدول الترتيب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وجاءت المباراة والتي احتضنها ملعب نادي ضمك ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري، واستفاد ضمك من تعثر منافسيه ناديي العين وهجر من خلال خسارة الأول أمام الجيل، وتعادل الثاني أمام العروبة ليضمن بذلك تصدر ترتيب فرق الدوري في جولته السادسة.