ضمك يتعاقد مع مدرب لفريق البراعم وأخبار سعيدة أخرى

ضمك يتعاقد مع مدرب لفريق البراعم وأخبار سعيدة أخرى

2018/10/08
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أنهت إدارة نادي ضمك- رسميًّا- إجراءات التعاقد مع المدرب المصري الكابتن أحمد خلف محمد عبدالعال ليكون مدربًا لفريق البراعم.

وسبق للكابتن عبدالعال تدريب فريق البراعم في أكاديمية الأهلي المصري وفريق درجة الناشئين بنادي سوهاج، ويحمل رخصة التدريب B.

وقال المهندس مبارك آل مبارك عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفئات السنية: إن الكابتن أحمد عبدالعال إضافة إلى الجهاز الفني، وهذا تأكيد على اهتمام مجلس الإدارة بالفئات السنية.

وأوضح أن هناك العديد من الأخبار التي ستسعد جماهير وعشاق فارس الجنوب.


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