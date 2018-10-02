ضوابط عليك معرفتها عن التأمين الصحي على العاملين وأسرهم

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، ضوابط التأمین الصحي للعاملین وأفراد أسرھم، مؤكدًا أنه يجب أن يشمل جمیع زوجات المؤمن له ولیس زوجة واحدة، في حال كان العامل معددًا.

وأضاف المعارك في حواره إلى برنامج “تم” المذاع على قناة السعودية أن مجلس الضمان الصحي دوره التأكد من قیام صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفیر التأمین الصحي للعاملین لديه، من السعوديین وغیر السعوديین وأفراد أسرھم.

وتابع أن عبارة أفراد أسرھم تشمل جمیع الأبناء مھما كان عددھم حتى سن 25 عاماً، كما تشمل جمیع البنات دون استثناء حتى سن الزواج.

وشدد المعارك على أنه لا يحق لصاحب العمل أن يفرض على العامل المشاركة في دفع التأمین، بأن يؤمن على إحدى زوجاته دون غیرھا، أو يؤمن على عدد معین من الأبناء دون غیرھم، ويترك للعامل مسؤولیة دفع تكلفة التأمین على البقیة.