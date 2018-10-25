طارق التويجري: الهلال رفض طلب النصر .. وجهزنا بدلاء عموري لجيسوس

المواطن - محمد سمعه

قال المهندس طارق التويجري المدير التنفيذي لنادي الهلال: إن نادي النصر طلب من الأزرق بشكل غير مباشر لعب مبارياته في ملعب الجامعة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث طارق التويجري لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: النصر طلب منا، بشكل غير مباشر أن يخوض مبارياته في إستاد الجامعة ورفضنا هذا الطلب؛ لأنه ملعب الهلال.

وتابع التويجري: سنخوض في ملعب الملز مباراتين أمام الاتحاد والاتفاق ثم نعود إلى ملعب الجامعة، ونحن سنختصر الزراعة الشتوية لملعب الجامعة من 40 يومًا إلى 25 يومًا وإقامة فاعلية المصارعة واجب وطني.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي الهلال: نلعب أحيانًا في البطولات الآسيوية على ملاعب أسوأ من ملعب الملز، وأعتقد أن أرضية ملعب الملز بشكل كبير تسببت في إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي.

وواصل التويجري حديثه قائلًا: لن نجعل ملعب الملز بعبع للاعبي الهلال ولن نضخم المشكلة، كما وبعد إصابة عموري قدمنا أسماء جديدة لمدرب الهلال بديلًا للاعب للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية وننتظر رده، حيث إذا وافق سنتعاقد مع لاعب خلال الأيام المقبلة.

وقال طارق التويجري: لن نُفرط في نواف العابد مهما حصل وسبب تأخر عودته هو خلل بسيط في عملية التأهيل الطبي بعد العملية الجراحية، وسنتعاقد مع أي لاعب يفيد الهلال في الفترة الشتوية، ويوجد أسماء مميزة متاحة في يناير.

وأكمل التويجري حديثه قائلًا: أهداف الهلال هذا الموسم تحقيق جميع البطولات والتي يشارك بها والتأهل إلى المراحل المتقدمة في دوري المحترفين الآسيوي، وأقول إن الهلال لن يفرط في كارلوس إدواردو نهائيًّا؛ فهو قائد الفريق.

واختتم التويجري قائلًا: بعد المباراة دخلت غرفة الملابس وشاهدت العلاقة طبيعية بين إدوارو والمدرب جيسوس، وأؤكد أن اللقطة بينهما كانت طبيعية، وأود القول أن صلاحياتي كرئيس تنفيذي في الهلال تهتم بالجانب التشغيلي وأيضًا جانب تطويري للهيكل التنظيمي وللبنية التحتية.