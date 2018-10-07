طارق الحبيب يكشف سبب مناقشته العادة السرية والشذوذ الجنسي!

المواطن - الرياض

أكد الطبيب النفسي طارق الحبيب، أنه وجد مشكلات مجتمعية كثيرة وعسيرة من السهل حلها، وهذه إشكالية أساسية تواجهه لأن البعض لا يريد التغيير في بعض القضايا النفسية والاجتماعية.

وأضاف الحبيب في حواره إلى برنامج “ترند السعودية” أن مثلًا العادة السرية يجب أن تحرر نفسيًّا ودينيًّا؛ لأن الشباب يعيشون معاناة فالبعض يحرمها والبعض الآخر يدعي أنها ليست خطأ، كما أنه اتجه إلى قضايا الشذوذ الجنسية لتحريرها ومناقشتها لإخراج ما ينفع الناس وهي رسالته التي يراها مناسبة.

وتابع الطبيب النفسي أنه بطبيعته لا يرد على أحد يهاجمه؛ وذلك لأن ذلك ليس من أدبياته حتى لو تعدى عليه مسلم أو غير مسلم فلا يجوز أن يتعدى عليه، لأن أمامه القضاء والنظام، وغير ذلك يناقض الأخوة والإسلام.