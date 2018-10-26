طاعن مبتعث فلوريدا: لهذا السبب قتلت أبو الفرج!

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

كشف قاتل مبتعث فلوريدا ياسر طلال أبو الفرج، عن تفاصيل خاصة بكيفية ارتكابه للجريمة، والتي ظلت مثار اهتمام إعلامي واسع على مدى شهر أكتوبر الجاري.

وحسب ما ورد في شبكة ABC الأميركية، فإن القاتل روبرت غور، البالغ من العمر 28 عامًا، اعترف بأنه دخل إلى شقة المبتعث من خلال الأبواب الخلفية في تمام الساعة الرابعة مساءًا، مؤكدًا أنه كان مصطحبًا لأسلحة بيضاء متعددة.

وتم اكتشاف جثة أبو الفرج بعد ساعات من قتله في الغرفة، وكشف تشريح الجثة أنها تعرضت للطعن أكثر من 60 مرة بواسطة القاتل.

وقالت الشبكة الأميركية: إن غور قدم اعترافات تفصيلية عن كيفية تنفيذ جريمة القتل والتي كانت بغرض السطو، وفقًا لحديثه في التحقيقات الرسمية.

واتهم الشاب البالغ من العمر 28 عامًا بجريمة القتل من الدرجة الأولى والسطو المسلح وهو محتجز، بعد أن اعترف بفعلته أثناء التحقيقات في مركز تيرنر غيلفورد كاونسل.

وكشفت سجلات السجن أن غور له تاريخ إجرامي واسع في مقاطعة ميامي التي يعود تاريخها إلى عام 2010، بما في ذلك الاعتقالات المتعددة لحيازة الماريجوانا والسرقة البسيطة.

وبعد وقت قصير من اكتشاف الجثة، أفرجت شرطة ميامي عن رسم لرجل يعتقد أنه شوهد في المنطقة وقت ارتكاب الجريمة، في حين لم يتم التعرف على الرجل كمشتبه به في ذلك الوقت، يبدو أن الرسم كان قريبًا من صورة غور.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة ميامي هيرالد الأميركية: “اعترف أحد الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاعتقالات في جرائم صغيرة بأنهم طعنوا طالب هندسة جامعة ميامي داخل شقته في كورال جابلز في وقت سابق من هذا الشهر”.

واستطاع محققو جرائم القتل في ميامي توقيف القاتل بعد ظهر أمس الأربعاء، وأمضوا المساء كله في استجوابه، إلى أن اعترف بشكل رسمي بجريمته التي أودت بحياة المبتعث أبو الفرج البالغ من العمر 23 عامًا.

وتظهر سجلات المحكمة أن غور لديه أكثر من 12 حالة اعتقال في ميامي، وذلك على خلفية جرائم مثل التعدي على ممتلكات الغير والتسكع وحيازة المخدرات.