طالبات يرسمن لوحة فنية للملك سلمان بأجسادهن

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

رسمت طالبات الابتدائية الثانية عشرة بمنطقة الجوف لوحة فنية باسم الملك “سلمان” ضمن برنامج نظمته المدرسة بعنوان “الحكم في المملكة قام على أساس العدل والمساواة” والذي جاء تضامناً مع قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ‏ التي أظهرت للعالم بأن ‎السعودية دولة العدل والمساواة والشفافية والتعامل بكل حزم وعزم .

يشار إلى أن البرنامج جاء تفاعلاً ومشاركة لتوضيح أنظمة الدولة والتي تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين .

ولاقت هذه الصورة أصداء قوية في تعليم منطقة الجوف والتي كان الهدف منها غرس مفهوم السمع والطاعة لولاة أمرنا، وأن أمن الوطن مسؤولية الجميع والدور الكبير للمعلم والمعلمة في تعزيز مفهوم الوطنية والولاء للقيادة في نفوس أبناء وبنات الوطن.