طالبوا بشطبه وبحرمانه الدائم .. حسن معاذ أمام بركان الغضب

المواطن - محمد سمعه

لاقى اعتداء اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد على النجم حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد غضب شديد من قبل جمهور وعشاق كرة القدم السعودية.

وكانت قناة دوري بلس ذكرت أن اللاعب حسن معاذ انتظر حسين عبد الغني في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس وانهال عليه بالضرب قبل أن يتدخل المتواجدون لإنهاء الأزمة.

وقال KAAK 8 عبر حسابه في تويتر: هذه مارياضة والله عيب عليك حسن معاذ.

وتحدث AL3almi عن الواقعة قائلًا: المفروض يُشطب هذا اللاعب حسن معاذ.

وقالت زوز الراقي: إن شاء الله يشطبون حسن معاذ

وأبدى سعود الحربي رئيس نادي أحد غضبه الشديد من اعتداء اللاعب حسن معاذ على حسين عبد الغني قائلًا بأن هذا التصرف أساء للرياضة السعودية وللاعب نفسه.

وأكد الحربي أن زمن أخذ الحق باليد انتهى منذ فترة طويلة، مضيفًا أن هناك قانون يحكم كل شيء في الفترة الحالية.

وتحولت قضية المشاجرة بين حسين عبد الغني وحسن معاذ إلى الشرطة المتواجدة في الملعب، حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة كشف كواليس الشجار وأسبابه الرئيسية منذ البداية.

وكانت مباراة الاتحاد وأحد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سجل اللاعب البرازيلي كارلوس ريبامار لنادي أحد ثم تعادل اللاعب فالديفيا لفريق الاتحاد.

لم ينجح الاتحاد خلال أول ست مباريات من الدوري في تحقيق الفوز، وكانت مباراة أحد هى المباراة الأولى للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد الجديد.