طرح تذاكر عرض Crown Jewel بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، عن طرح تذاكر عرض Crown Jewel العالمي، المُقرر إقامته على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم الجمعة المقبل.

وجاءت أسعار عرض WWE Crown Jewel العالمي، كالتالي؛ 25 ريالًا للأفراد والعائلات، 50 ريالاً منصة أفراد وعائلات، و100 ريال منصة عائلات أرضي، وسيتم بيع التذاكر عبر موقع sauditickets.sa.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أن هناك باصات نقل ترددية مخصصة، من أجل نقل الجماهير من جميع المواقف إلى استاد جامعة الملك سعود، ومتابعة عرض WWE Crown Jewel العالمي.

وسيشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال بين، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين، ويُشارك جون سينا وكيرت أنجل في نزال كأس العالم الذي سيشهد مشاركة 8 نجوم.

وسيعود المصارع الأسطوري شون مايكلز إلى الحلبات للمرة الأولى منذ عام 2010، في عرض WWE Crown Jewel، حيث قرر عودة فريق DX بصحبة تريبل إتش، وخوض نزال ناري ضد “أشقاء الدمار” أندرتيكر وكين.