طرح تذاكر قمة البرازيل والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين الودية، كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة عائلات وأفراد، 700 ريال المنصة الفضية، وألف ريال المنصة الذهبية.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قمة البرازيل والأرجنتين في سوبر كلاسيكو، يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وستنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم غد الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، يوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفي اليوم التالي يلعب الأخضر مع البرازيل على استاد جامعة الملك سعود.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود، وفي اليوم التالي، وتُختتم منافسات بطولة سوبر كلاسيكو بالقمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين.

🇧🇷 الآن 🇦🇷 🔝

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💥 تم طرح تذاكر القمة المنتظرة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين على ستاد الجوهرة بجده

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🌟 إحجز مقعدك من هنا :

📲 https://t.co/T2MtOMWmWw…

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لا تفوت فرصة الحضور 🤩! pic.twitter.com/Hap1xBg3ra — صلة الرياضية (@SelaSport) October 10, 2018