طرح تذاكر مباراة الهلال والزمالك بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري التي ستجمع بين الهلال والزمالك بالرياض، في السادس من شهر أكتوبر الجاري.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري كالتالي: 10 ريالات الموحدة للأفراد والعائلات، 300 ريال المنصة عائلات، و500 ريال المنصة أفراد.

وستكون التذاكر المخصصة لجماهير الزعيم في مباراة الهلال والزمالك متوفرة على موقع hilaltickets، فيما يتم بيع تذاكر القلعة البيضاء من خلال منافذ إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، وتتطلب عملية الشراء إبراز الهوية الشخصية.

وسيتم بيع التذاكر المخصصة للفريق المصري في مباراة الهلال والزمالك اليوم الأربعاء من 7:30 حتى 10 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من 4 عصرًا حتى 10 مساءً، في بوابتي 7 و8، وأوضحت صلة أن شراء 3 تذاكر هو الحد الأقصى للشخص الواحد.