طرد دبلوماسي إيراني من فرنسا بسبب التخطيط لهجوم على المعارضة

المواطن - متابعة

أفادت وكالة “​رويترز​” للأنباء بأن “​فرنسا​ طردت دبلوماسيًّا إيرانيًّا على خلفية التخطيط لهجوم على المعارضة الإيرانية.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي، بمشاركة أكثر من مائة ألف من أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم.

وقدمت الجمعيات الإيرانية الوافدة من أرجاء العالم تقييمها لعدة قضايا منها ملف قمع الحريات العامة في إيران، والآفاق المستقبلية للتطورات الإيرانية، في ضوء اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وعلى خلفية التصعيد الخطير في الإعدامات التي بلغت رقمًا قياسيًّا.