طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين أونلاين

المواطن - مكة المكرمة

يواصل قطار الحرمين التسهيل على مستخدميه من خلال توفير خدمة حجز التذاكر أونلاين من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع قطار الحرمين عبر هذا الرابط (هنا)

اختيار مسار الرحلة ومحطتي المغادرة والوصول.

اختيار عدد الركاب والدرجة.

ثم استكمال باقي خطوات الحجز أونلاين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دشن قطار الحرمين السريع رسميًا قبل عدة أيام ليعلن بذلك وصول حركة التطور والتنمية المستدامة بكافة المجالات إلى محطة مهمة.

وجاء انطلاق مشروع قطار الحرمين الشريفين وهو الأضخم في منظومة النقل العام بهدف تيسير وتسهيل التنقل بين العاصمتين المقدستين لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ويحظى مشروع قطار الحرمين الشريفين بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يشكله القطاع خاصة من امتياز في جلب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحقيقًا لهذه الغاية فقد عملت الوزارة على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، ارتبطت بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمثل مشروع قطار الحرمين السريع أحد العناصر المهمة في البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة المقرر من المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي تضمن أن يتم تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل والإعادة مشاركة القطاع الخاص (BOT).

وتكمن أهمية المشروع كونه يعتبر ضرورةً ملحةً في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات من أهمها تنامي عدد الحجاج والمعتمرين عامًا بعد عام، فضلاً عن المعتمرين والزوار والمقيمين الذين يفدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة طيلة أشهر السنة، وفي مواسم العطل والإجازات.

وتأتي من أهم المميزات التي يجنيها هذا المشروع هو تخفيف الضغط والازدحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك محافظة جدة، كما يساهم في توفير الراحة والسرعة بطريقة آمنة حيث يحظى بأجود معايير الأمن والسلامة التي تتطلبها الطرق السريعة ، بالإضافة إلى تطبيق معايير حماية البيئة من التلوث الذي ينتج مع ازدياد استخدام المركبات المختلفة على الطرق السريعة، كما يضمن المشروع تأمين صيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة عقد التشغيل.