طريقة حساب العلاوة السنوية بعد أمر الملك بإعادتها

المواطن - الرياض

أعاد توجيه الجهات العليا بشأن إعادة العلاوة السنوية إلى الموظفين كما كانت سابقًا الأمورَ إلى نصابها الصحيح، ليمحو قرار مجلس الوزراء السابق بربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدلًا عن منحها له بشكل سنوي دون تقييم.

ما هي العلاوة السنوية ؟

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي إحدى أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحد.

حساب العلاوة السنوية

أما قيمة العلاوة السنوية وكيفية حسابها، فتتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة ما بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15، ما يعني أنها كل سنة تزيد تقريبًا مبلغًا لا يتجاوز 30 ريالًا في السنين الأولى.

وكانت العلاوة السنوية تضاف إلى رواتب الموظفين بداية كل عام هجري، حتى العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها، حيث قررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ثم بعدها في شهر مايو الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ أصبحت مرتبطة بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي، ولكن قرار الملك أعاد الأمور إلى نصابها ليتم صرفها كما كان سابقًا بدون تقييم.

الحاصلون على العلاوة السنوية

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين، وهؤلاء هم من سيحصلون على العلاوة السنوية بشكل دوري سنويًا.