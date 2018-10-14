طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل ( الخرخير و شرورة ) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق المدينة المنورة ، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.