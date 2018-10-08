طقس الاثنين.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية في 8 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير ،الباحة و مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع طقس رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة تتحول مابعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.