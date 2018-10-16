طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار على 6 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – أن تستمر توقعات هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل (خرخير، شروره) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق جازان وعسير تمتد إلى وادي الدواسر وكذلك على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول خلال المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.