طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماًء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك ،القريات وطريف) وعلى مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.