طقس الثلاثاء .. غبار وأمطار مع غيوم على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل خرخير، وشروره ونجران والأجزاء الجنوبية من الريع الخالي.

في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبق برياح نشطة على مناطق جازان وعسير، تمتد إلى وادي الدواسر وكذلك على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية وتبوك.