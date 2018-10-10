طقس الخميس.. أمطار رعدية ونشاط للرياح على 8 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس يوم غد الخميس، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة، على مرتفعات “جازان وعسير والباحة”، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة، على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وحائل”، متوقعة تكون الضباب على سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة، تكوُّن الضباب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر.