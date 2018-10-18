طقس الخميس .. أمطار وسحب رعدية على 14 منطقة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، ونجران، والخرخير وشرورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر،طقس الويك وحالة البحر خفيف الموج.