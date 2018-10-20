طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 9 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الھيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ھطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأبانت في تقريرھا عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن الحالة المذكورة تشمل مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرھا إلى الأجزاء الساحلية منھا، وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتھا، تمتد إلى حائل، القصيم، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللھا سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الرياض، الشرقية.