طقس السبت.. أمطار رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية ونشاط للرياح على هذه المناطق

2018/10/27
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم-  بمشيئة الله تعالى-  هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية الجوف) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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