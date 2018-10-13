طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم)، وأجزاء من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.