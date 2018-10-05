طقس السبت .. سحب رعدية ورياح مع ضباب على هذه المناطق

طقس السبت .. سحب رعدية ورياح مع ضباب على هذه المناطق

2018/10/05
الساعة 6:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان، وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.


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