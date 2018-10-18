طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق 

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل، منطقتي “جازان، عسير” وتشمل الأجزاء الساحلية منها، ومرتفعات “نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

كما توقعت الأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وتمتد الحالة إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية” .