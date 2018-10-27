طقس الغد يشهد تقلبات جوية على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غداً على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة فيما ستكون الرياح على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة.

وكانت إدارة التحاليل والتوقعات في الأرصاد حذرت من تقلبات جوية على مناطق المملكة خلال الفترة من مساء يوم الأحد إلى يوم الخميس المقبل.

إلى ذلك حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة سوف تبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم وتمتد حتى الخامسة من فجر الأحد لتشمل: الخرج – المجمعة – شقراء – ساجر – رماح – الدوادمي – القويعيه والأجزاء المجاورة.