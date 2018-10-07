طقس رطب مع غبار وسحب رعدية ممطرة غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد وجود سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع طقس رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.