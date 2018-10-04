طقس غير مستقر غدًا.. أمطار رعدية وغبار مع رطوبة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الجمعة.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها إلى مرتفعات الباحة والطائف.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

كما تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.