طقس غير مستقر غدًا على 9 مناطق

طقس غير مستقر غدًا على 9 مناطق

2018/10/02
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء.

وأكدت الأرصاد أن التوقعات ما زالت تشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الأرصاد أن هذا يأتي مع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والقريات وطريف تمتد إلى سكاكا وعرعر.

 


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