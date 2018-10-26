طقس ممطر وغير مستقر الأسبوع المقبل.. والأرصاد تكشف التفاصيل

المواطن - واس

أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد، الدكتور أيمن غلام، أن المؤشرات الأولية توضح أن تتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية منتصف الأسبوع القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشتد غزارتها على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمناطق الواقعة غرب منطقة الرياض، ولا يستبعد جريان السيول في تلك المناطق.

وأوضح أن الهيئة تتابع الحالة عبر أنظمة رصدها المتقدمة، وستصدر التقارير التفصيلية عنها ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للآلية المتبعة في ذلك.