طلاب حلب يتلقون هدية مركز الملك سلمان للإغاثة

المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في محافظة حلب.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية على 100 ألف مستفيد من الطلاب السوريين في جبل سمعان ودارة عزة وقريتي الهوتة وكفرجوم بمحافظة حلب.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار البرنامج التنفيذي المشترك لمشروع إدامة انخراط الطلاب في العملية التعليمية في سوريا.