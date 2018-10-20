طوت رسمياً صفحة استيراده .. مصر تبدأ إنتاج أول حقول الغاز غرب دلتا النيل

المواطن - متابعة

بعد أن طوت رسميًا صفحة استيراد الغاز المسال من الخارج، بدأت مصر بجني ثمار خطة الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

ونجحت مصر في بدء إنتاج الغاز من البئر الأولى”سيميان ؤش” الواقع في غرب الدلتا بالبحر المتوسط حسب ما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها اليوم.

ويبلغ الإنتاج المبدئي 20 مليون قدم مكعب يوميًا على أن يزيد في المستقبل بعد تقييمه وفقًا للهيئة الوطنية للإعلام المصري.

وحول تقنيات الحفر أوضحت الوزارة أنه اعتمد على استخدام تقنية حديثة بغية توفير 8 أيام عمل من الفترة المعتادة لتحريك الحفر وتخفيض التكلفة بما يقارب 4 ملايين دولار والوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يومياً قبل الموعد المحدد.