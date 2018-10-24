طيران أديل يتوج مسيرة عامه الأول بنقل 2 مليون مسافر

المواطن - الرياض

حقق “طيران أديل”، ثالث أكبر مشغل جوي وأحدث طيران اقتصادي بالمملكة، إنجازاً جديداً يتمثل في نجاحه بنقل مليوني مسافر على متن رحلاته خلال 13 شهراً منذ بداية انطلاقته الأولى، حيث شهدت الشركة ارتفاعاً مطرداً في إقبال المسافرين، مدعوماً بشبكة رحلات داخلية متنامية الوجهات، وأسطول مزود بأحدث الطائرات، كما تقدم الشركة أسعاراً تنافسية لتلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادية داخل المملكة.

وعبَّر الرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل” كون كورفيتاس عن سعادته بأن تتوج الشركة مسيرة عامها الأول وتستقبل عامها الثاني بتحقيق مثل هذا الإنجاز الهام وتحلق بتميز في سماء المملكة وذلك بنقل مليوني مسافر على متن رحلاتها، مؤكداً اعتزازه بهذا الحدث غير المسبوق على مستوى شركات الطيران الصاعدة، والذي جاء تتويجاً لجهود مضنية بذلها منسوبو ومنسوبات الشركة الذين وقفوا خلفه بكل إخلاص وتفانٍ وبروح الفريق الواحد، حيث لا تزال جهود الجميع مستمرة نحو مزيد من التطوير للخدمات والرقي بها لتلبية رغبات وتطلعات العملاء وذلك بهدف تعزيز موقع الشركة المتميز.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران أديل بهذه المناسبة: “نقل مليوني مسافر على متن حوالي 15 ألف رحلة جوية خلال حوالي 400 يوم هو رقم قياسي غير مسبوق على مستوى شركات الطيران الناشئة في المملكة، وذلك من خلال تشغيل 56 رحلة يومية، وهذا يعتبر تحدي آخر نجح فريق طيران أديل في تجاوزه وتحقيقه لأول مرة”، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية للشركة تبحث المزيد من التوسع لوجهات جديدة خلال الفترة المقبلة وإضافة محطات دولية، كما سيتم زيادة عدد طائرات الأسطول المكون حالياً من 8 طائرات بإضافة ثلاثة طائرات أخريات من طراز إيرباص 320 وذلك قبل نهاية العام الجاري 2018، إلى جانب توقيع اتفاقية جديدة للاستحواذ على صفقة 50 طائرة جديدة هي في مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران أديل، في ختام تصريحه، أن الثقة التي وضعها المسافرون في الشركة هي محل تقدير واعتزاز، وكانت إحدى الدعائم الرئيسية التي مكنت الشركة من تحقيق كافة النجاحات المتلاحقة، إضافة إلى دعم كافة شركاء النجاح من القطاعات الحكومية والأهلية العاملين في المطارات والوجهات ضمن شبكة رحلات الشركة المتنامية التي تصل إليها.

وشدد على أن الشركة ستواصل تركيزها على كسب مزيد من العملاء من خلال تطبيق استراتيجية تسويقية تعتمد على توفير أفضل الخدمات لكافة فئات المسافرين وتقديم أفضل الأسعار تطبيقاً لشعار الشركة (سافر بأقل الأسعار)، إضافة إلى تبسيط إجراءات السفر والخدمات الإلكترونية مع الاستمرار في تأهيل الكوادر السعودية واستقطابهم للعمل في كافة أقسام الشركة.