طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير السلامة/ الجودة.

. مسؤول قاعدة البيانات/ المطور.

. مدير عمليات الطيران.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 إبريل 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا)