طيران الأمن يواصل إجلاء المحاصرين في المهرة

المواطن - واس

تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية مهامها الإنسانية في إنقاذ وإجلاء المحاصرين ونقل مواد الإغاثة لمتضرري إعصار “لبان” بمحافظة المهرة باليمن الشقيق.

وبينت قيادة طيران الأمن انه تم أمس تنفيذ مهمة إجلاء لعائلة من (٧) أشخاص محتجزين بالغيضة وإيصالهم إلى منطقة يورب ٨٠ كم شرق الغيضة.

وتولى طيران الأمن بجانب ذلك مهام اخرى لنقل مجموعة من الخيام وتوزيع أكثر من ١٨٠٠ كلغ من المواد الاغاثية إلى منطقتي منعر والرباب ١٨٠ كم شمال غرب الغيضة ورافق الطائرات في رحلاتها مندوبين من مركز الملك سلمان للاغاثة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة للوقوف مع الأشقاء في اليمن وتأمين المتطلبات الأساسية لهم من غذاء وإيواء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.